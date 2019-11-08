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Шотландські націоналісти допустили союз із лейбористами задля референдуму про незалежність

П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:46

Шотландські націоналісти домагатимуться "прогресивного союзу" з опозиційною Лейбористською партією, якщо вибори наступного місяця призведуть до того, що ніхто не виграє одноосібної більшості, але партія хоче другого голосування за незалежність взамін.

Про це заявила у п'ятницю лідер Шотландської національної партії (SNP), голова шотландського уряду Нікола Стерджен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британці підуть на виборчі дільниці 12 грудня для проведення дострокових виборів, на яких прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав покінчити із Brexit.

У SNP зараз є 35 з 59 депутатів, деякі опитування припускають, що вони посилять свої позиції.

"Якщо буде підвішений парламент, депутати SNP намагатимуться сформувати прогресивний альянс, щоб виключити торі з уряду", - сказала Стерджен на початку кампанії SNP в Единбурзі.

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"SNP не збирається надавати підтримку партіям, які не визнають центрального принципу права населення Шотландії на вибір свого майбутнього", - додала вона.

Лейбористська партія не виключала другого голосування за незалежність, але заявила в п'ятницю, що не прагне угод.

Шотландський уряд хоче поставити питання про незалежність на нове голосування у другій половині 2020 року і почав законодавчий процес у місцевому парламенті для досягнення цієї мети.

Однак для того, щоб будь-який референдум був юридично зобов'язуючим, йому потрібне зелене світло від уряду Британії.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов в 2014 році. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

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