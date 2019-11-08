Шотландские националисты допустили союз с лейбористами ради референдума о независимости

Шотландские националисты будут добиваться "прогрессивного союза" с оппозиционной Лейбористской партией, если выборы в следующем месяце приведут к тому, что никто не выиграет единоличного большинства, но партия хочет второго голосования за независимость взамен.

Об этом заявила в пятницу лидер Шотландской национальной партии (SNP), глава шотландского правительства Никола Старджен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британцы пойдут на избирательные участки 12 декабря для проведения досрочных выборов, на которых премьер-министр Борис Джонсон призвал покончить с Brexit.

В SNP сейчас 35 из 59 депутатов, но некоторые опросы предполагают, что они усилят свои позиции.

"Если будет подвешенный парламент, депутаты SNP будут пытаться сформировать прогрессивный альянс, чтобы исключить тори из правительства", - сказала Старджен в начале кампании SNP в Эдинбурге.

Читайте также Премьер Британии говорит, что не позволит второй референдум о независимости Шотландии

"SNP не собирается оказывать поддержку партиям, которые не признают центрального принципа права населения Шотландии на выбор своего будущего", - добавила она.

Лейбористская партия не исключала второго голосования за независимость, но заявила в пятницу, что не стремится к сделкам.

Шотландское правительство хочет поставить вопрос о независимости на новое голосование во второй половине 2020 года и начало законодательный процесс в местном парламенте для достижения этой цели.

Однако для того, чтобы любой референдум был юридически обязывающим, ему нужно зеленый свет от правительства Великобритании.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.