Чапутович залишиться міністром закордонних справ Польщі
П'ятниця, 8 листопада 2019, 20:45
Яцек Чапутович залишиться міністром закордонних справ у новому уряді Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.
Радник президента з міжнародних справ Кшиштоф Щерський знову не отримає цього Міністерства. "Можливо, тому, що він хотів занадто багато влади", - йдеться у матеріалі.
За даними видання, Щерський також вимагав портфеля віцепрем'єр-міністра, на що лідер PiS Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і президент Анджей Дуда не погодилися.
Очолити новий уряд має знову Матеуш Моравецький.
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