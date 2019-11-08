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Чапутович залишиться міністром закордонних справ Польщі

П'ятниця, 8 листопада 2019, 20:45

Яцек Чапутович залишиться міністром закордонних справ у новому уряді Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Радник президента з міжнародних справ Кшиштоф Щерський знову не отримає цього Міністерства. "Можливо, тому, що він хотів занадто багато влади", - йдеться у матеріалі.

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За даними видання, Щерський також вимагав портфеля віцепрем'єр-міністра, на що лідер PiS Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і президент Анджей Дуда не погодилися.

Очолити новий уряд має знову Матеуш Моравецький.

Читайте детальніше у статті: "Стара влада та друзі Кремля: яку небезпеку несуть Україні результати польських виборів".

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