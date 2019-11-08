Чапутович останется министром иностранных дел Польши

Яцек Чапутович останется министром иностранных дел в новом правительстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Советник президента по международным делам Кшиштоф Щерський снова не получит этого Министерства. "Возможно, потому, что он хотел слишком много власти", - говорится в материале.

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По данным издания, Щерский также требовал портфеля вице-премьер-министра, на что лидер PiS Ярослав Качиньский, премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда не согласились.

Возглавить новое правительство должен снова Матеуш Моравецкий.

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