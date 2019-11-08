Вибори президента Польщі: опитування показало лідера рейтингу

Результати останнього соціологічного опитування вказують, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Опитування Pollster для Super Express показує, що Дуда перемагає і Малгожата Кідава-Блоньську, і Владислава Косіняка-Камиша, і Роберта Бедроня. Однак важливо те, що в будь-якому разі відсоток невизначених людей залишається високим.

Якби Анджей Дуда та Малгожата Кідава-Блоньська зустрілися у другому турі президентської гонки, чинний президент міг би отримати 45 відсотків голосів, а політик "Громадянської коаліції" - 37 відсотків. У той же час 18 відсотків респондентів сказали, що не знають, за кого б голосувати в такій ситуації.

На той же рівень підтримки - 45 відсотків опитаних - Дуда може розраховувати в прямому протистоянні з лідером PSL Владиславом Косіняком-Камишем. Однак у цій ситуації 34 відсотки респондентів декларують свій голос за останнього. Відсоток тих, хто не визначився, дуже високий: аж 21 відсоток.

З іншого боку, Анджей Дуда отримує найвищу підтримку у прямій сутичці з Робертом Бедронем, який представляє лівих: якби політики зустрілися у другому турі президентських виборів, 48 відсотків респондентів опитування проголосували б за нинішнього лідера держави, а 33 відсотки - за лідера "Весни". Відсоток респондентів, які не знають, якого політичного діяча підтримали б у такому разі, становить 19 відсотків.

Нагадаємо, днями президент Європейської ради та колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не балотуватиметься в президенти Польщі на виборах, які мають відбутися в травні наступного року.