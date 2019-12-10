В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт комитета по вооруженным делам Сената.

"С целью обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предусматривает введение санкций в отношении связанных с Россией трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Также в нем сказано о необходимости запретить поставки Турции самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"В ближайшие дни Конгресс примет, и президент подпишет целевые санкции, которые будут делать именно это, штрафовать компании, которые участвуют в установлении трубопровода", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Круз считает, что американские санкции могут на более чем год задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство.

Поскольку Россия сама не может строить такие трубопроводы, санкции затронут преимущественно международные специализированные компании, которые затем будут не допущены к любому бизнесу США.

Прежде всего это швейцарская компания Allseas, которая прокладывает подводные трубы и глубоководные кабели по всему миру. Но также немецкие компании, которые работают с "Газпромом", такие как "Uniper", которая финансово участвует в проекте.