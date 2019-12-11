Уряд Польщі ігнорує Верховний суд та ЄС новим кроком проти суддів

Уряд Польщі планує накласти нові обмеження на суддів, ігноруючи занепокоєння Європейського Союзу та власного Верховного суду щодо того, що він порушує верховенство права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його кабінет аналізує положення про заборону суддям брати участь у політичній діяльності чи виступати проти уряду. Цей крок стане посиленням протиріччя щодо того, чи порушує партія влади Польщі "Право і справедливість" (PiS) цінності ЄС, політизуючи суди.

Цього тижня Верховний суд країни також попередив, що невиконання урядом його обов'язкових судових рішень становить "серйозну загрозу стабільності правового порядку".

"Лідери суддівських протестів у Польщі мали б серйозні проблеми при подальшій роботі у своїй сфері" у таких країнах, як Франція та Німеччина, заявив Моравецький. "З усією силою можу сказати, що ми продовжимо реформування судової системи".

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Верховний суд постановив, що впливовий судовий орган, який вирішує, яких суддів підвищувати (і який призначив юристів до нової Дисциплінарної палати), не є незалежним від політики внаслідок проведення реформ.

Він заявив, що Дисциплінарна палата не є законним судом, і наказав так званій Судовій раді припинити свою роботу, оскільки її рішення, а також рішення суддів, яких вона призначила, можуть бути юридично сумнівними й викликати хаос. Але уряд відхилив зобов'язувальний вирок Верховного суду і заявив, що Дисциплінарна палата продовжить роботу.

Після того, як Верховний суд вирішив, що Дисциплінарна палата не є незалежною, він може припинити передавати їй справи щодо виходу суддів на пенсію.



Багато хто з призначених до палати був рекомендований PiS, яку лідери ЄС засудили за втручання в правову систему країни.

Раніше Європейський суд визнав, що правила зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду порушують законодавство ЄС.