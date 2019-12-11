Правительство Польши игнорирует Верховный суд и ЕС новым шагом против судей

Правительство Польши планирует наложить новые ограничения на судей, игнорируя беспокойство Европейского Союза и собственного Верховного суда о том, что оно нарушает верховенство права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его кабинет анализирует положение о запрете судьям участвовать в политической деятельности или выступать против правительства. Этот шаг станет усилением противоречия относительно того, нарушает ли партия власти Польши "Право и справедливость" (PiS) ценности ЕС, политизируя суды.

На этой неделе Верховный суд страны также предупредил, что невыполнение правительством его обязательных судебных решений представляет "серьезную угрозу стабильности правового порядка".

"Лидеры судейских протестов в Польше имели бы серьезные проблемы при дальнейшей работе в своей сфере" в таких странах, как Франция и Германия, заявил Моравецкий. "Со всей уверенностью могу сказать, что мы продолжим реформирование судебной системы".

Верховный суд постановил, что влиятельный судебный орган, который решает, кого из судей повышать (и который назначил юристов в новую Дисциплинарную палату), не является независимым от политики в результате проведения реформ.

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Он заявил, что Дисциплинарная палата не является законным судом, и приказал так называемому Судебному совету прекратить свою работу, поскольку его решения, а также решения судей, которых он назначил, могут быть юридически сомнительными и вызвать хаос. Но правительство отклонило обязывающее постановление Верховного суда и заявило, что Дисциплинарная палата продолжит работу.

После того как Верховный суд постановил, что Дисциплинарная палата не является независимой, он может прекратить передавать ей дела по выходу судей на пенсию.

Многие из назначенных в палату были рекомендованы PiS, которую лидеры ЕС осудили за вмешательство в правовую систему страны.

Ранее Европейский суд признал, что правила снижения пенсионного возраста для судей Верховного суда нарушают законодательство ЕС.