Джонсон получит большинство в 28 мест в парламенте Британии – опрос

Британская Консервативная партия выиграет парламентские выборы 12 декабря и получит большинство в Палате общин в 28 депутатов.

Об этом свидетельствует прогноз YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Социологи считают, что консерваторы получат 339 мест в парламенте (на 22 больше, чем на последних выборах в 2017 году), а количество мест Лейбористской партии снизится до 231 (на 31 мандат).

Эта так называемая модель MRP точно предсказала результаты выборов в 2017 году. Однако модель также предусматривает, что в ходе предвыборной гонки шансы ведущих партий значительно подравнялись за последние две недели. Первый прогноз предусматривал консерваторам победу с преимуществом в 68 мандатов.

Оба прогноза YouGov предполагают, что у премьер-министра будет достаточно депутатов, чтобы ратифицировать соглашение по Brexit, которое он заключил с Брюсселем, и обеспечить выход Британии из ЕС 31 января.

Однако диапазон возможных результатов последнего опроса разнится от 367 консервативных мест до 311. "Исходя из этой модели, мы не можем исключить подвешенный парламент", - заявил Энтони Уэллс, директор по политическим исследованиям YouGov.

"Подвешенный" парламент оказывается в случае, если ни одна партия в ходе выборов не набрала подавляющего большинства, то есть не получила более половины всех мандатов Палаты общин.

В таком случае у правительства (обычно оно формируется партией, получившей подавляющее большинство) не будет достаточной опоры для голосования законопроектов без поддержки со стороны членов других партий.

Согласно опросу, либерал-демократы получат 15 мест (на 3 больше), Шотландская национальная партия получит 41 мандат (+6), "Плайд Камри" получит четыре (без изменений), а партия "Зеленых" - одно (без изменений). Ожидается, что партия "Brexit" не попадет в парламент.