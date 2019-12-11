Президент Литви застеріг Захід від самообману щодо Росії

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що Захід має винести уроки з подій в Грузії і Україні, а не обманювати себе поверхневими розмовами про Росію.

Про це 11 грудня на конференції, організованою Центром східноєвропейських досліджень у Великокнязівському палаці, присвяченій обговоренню зовнішньої політики Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Він підкреслив, що інвестиції на оборону - це не примха, а "екзистенційна необхідність".

"Вона виникає в оточенні, де Росія не тільки модернізує свої військові сили, але й не відмовляється від агресивної риторики, ворожих дій. У нашої країни немає вибору, вона повинна серйозно підходити до питання своєї безпеки", – сказав Науседа.

Він нагадав, що Литва вже зараз виконує зобов'язання і виділяє на оборону 2% ВВП. Він сказав, що сподівається, що до 2030 року це буде 2,5% ВВП. Та й обманювати себе поверхневими розмовами про Росію не можна.

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"Ми не повинні обманювати себе поверхневими розмовами про нашого великого сусіда. На жаль, я чую багато таких розмов. Західний світ повинен винести урок як у випадку з Грузією, так і у випадку з Україною. Росія останнім часом стала навіть оскаржувати окупацію і анексію країн Балтії в 1940 році. (...) Всі колишні спроби подивитися в очі російському керівництву і займатися самообманом не принесли бажаного результату", – сказав президент Литви.

За його словами, Росія повернулася спиною до демократії, прав людини, і "залишається довгостроковим викликом для безпеки Литви і всього євроатлантичного простору".

"Ми не змусимо Росію зробити те, чого вона не хоче. Але ми можемо і повинні слідувати прийнятим рішенням – не узаконювати нелегальні дії Росії, вимагати від неї відповідальності та захищати основи нашого існування", – сказав Науседа.

"Стабілізація і нормалізація відносин не може проводитися за рахунок загальних цінностей. Санкції повинні зберігатися, поки Росія докорінно не змінить свою поведінку", – заявив президент Литви.