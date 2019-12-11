Президент Литвы предостерег Запад от самообмана в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Запад должен извлечь уроки из событий в Грузии и Украине, а не обманывать себя поверхностными разговорами о России.

Об этом 11 декабря на конференции, организованной Центром восточноевропейских исследований в великокняжеском дворце, посвященной обсуждению внешней политики Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Он подчеркнул, что инвестиции в оборону - это не прихоть, а "экзистенциальная необходимость".

"Она возникает в окружении, где Россия не только модернизирует свои вооруженные силы, но и не отказывается от агрессивной риторики, от враждебных действий. У нашей страны нет выбора, она должна серьезно подходить к вопросу своей безопасности", - сказал Науседа.

Он напомнил, что Литва уже сейчас выполняет обязательства и выделяет на оборону 2% ВВП. Он сказал, что надеется, что к 2030 году это будут 2,5% ВВП. И обманывать себя поверхностными разговорами о России нельзя.

"Мы не должны обманывать себя поверхностными разговорами о нашем большом соседе. К сожалению, я слышу много таких разговоров. Западный мир должен извлечь урок как в случае с Грузией, так и в случае с Украиной. Россия в последнее время стала даже оспаривать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году. (...) Все прежние попытки посмотреть в глаза российскому руководству и заниматься самообманом не принесли желаемого результата", - сказал президент Литвы.

По его словам, Россия повернулась спиной к демократии и правам человека и "остается долгосрочным вызовом для безопасности Литвы и всего евроатлантического пространства".

"Мы не заставим Россию сделать то, чего она не хочет. Но мы можем и должны следовать принятым решениям - не узаконивать нелегальные действия России, требовать от нее ответственности и защищать основы нашего существования", - сказал Науседа.

"Стабилизация и нормализация отношений не может производиться за счет общих ценностей. Санкции должны сохраняться, пока Россия коренным образом не изменит свое поведение", - заявил президент Литвы.