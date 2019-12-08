Президент Литви підтримав Україну перед "Нормандією" і закликав РФ виконати Мінські угоди
Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку Україні напередодні "нормандського саміту" і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав у Twitter.
"Наближається саміт у Нормандії, Литва рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами", - написав Науседа.
Normandy Summit approaching, #Lithuania strongly supports #Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We urge #Russia to fulfill its obligations under #Minsk agreements. #NormandySummit @ZelenskyyUa @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron #angelamerkel— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 8, 2019
Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.
Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.
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