Президент Литви підтримав Україну перед "Нормандією" і закликав РФ виконати Мінські угоди

Президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку Україні напередодні "нормандського саміту" і закликав Росію виконувати Мінські домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав у Twitter.

"Наближається саміт у Нормандії, Литва рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов’язання згідно з Мінськими угодами", - написав Науседа.

Нагадаємо, зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. Це - перший "нормандський саміт" з осені 2016 року.

Перед самітом канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

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