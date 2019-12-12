В Іспанії нелегальний мігрант врятував чоловіка під час пожежі

Іспанська влада розглядає можливість надання посвідки на проживання нелегальному мігранту із Сенегалу, який врятував під час пожежі чоловіка в інвалідному візку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Вуличний продавець Горгуї Ламіне Соу гуляв у прибережному місті Денія у п’ятницю, коли почув крики поблизу. Він кинувся до натовпу і побачив чорний дим з вікна другого поверху в одному із будинків.

"Вони сказали мені, що всередині квартири перебуває чоловік. Я просто кинув свої речі і почав лізти наверх", - сказав 20-річний Соу.

Він заліз на балкон, увійшов до палаючої квартири і виніс чоловіка по драбині, принесеній сусідами.

Після порятунку Соу взяв бiжутерію, яку продавав, і пішов з місця події.

"Якби поліція побачила мене, вони б конфіскували мій товар. І якщо вони заберуть його у мене, нам не буде що завтра їсти", - сказав Соу, який живе зі своєю дівчиною та семимісячною дочкою в сусідньому місті Гандія.

Історія набула резонансу в Іспанії і влада розглядає питання про надання Соу офіційних документів на проживання.

Схожа історія відбулася минулого року у Франції: мігрант з Малі Мамуду Гассама врятувати хлопчика, який звисав з балкона четвертого поверху, та отримав французьке громадянство.