В Испании нелегальный мигрант спас мужчину во время пожара

Испанские власти рассматривают возможность предоставления вида на жительство нелегальному мигранту из Сенегала, который спас во время пожара мужчину в инвалидной коляске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Уличный продавец Горгуи Ламине Соу гулял в прибрежном городе Дения в пятницу, когда услышал крики поблизости. Он бросился к толпе и увидел черный дым из окна второго этажа в одном из домов.

"Они сказали мне, что внутри квартиры находится человек. Я просто бросил свои вещи и начал лезть наверх", - сказал 20-летний Соу.

Он залез на балкон, вошел в горящую квартиру и вынес мужчину по лестнице, принесенной соседями.

После спасения Соу взял бижутерию, которую продавал, и ушел с места происшествия.

"Если бы полиция увидела меня, они бы конфисковали мой товар. И если они заберут его у меня, нам нечего будет завтра есть", - сказал Соу, который живет со своей девушкой и семимесячной дочерью в соседнем городе Гандия.

История получила резонанс в Испании и власти рассматривают вопрос о предоставлении Соу официальных документов на проживание.

Похожая история произошла в прошлом году во Франции: мигрант из Мали Мамуд Гассама спас мальчика, повисшего на балконе четвертого этажа, и получил французское гражданство.