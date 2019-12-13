Лідери країн ЄС підтримали "Зелену угоду", Польща участі не бере

Лідери країн ЄС на саміті у четвер у Брюсселі підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми розглянули "Зелену угоду", яка була вчора представлена Єврокомісією. Ми взяли на себе зобов’язання, щоб до 2050 року Європа стала першим кліматично нейтральним континентом. Ми ухвалили це рішення з повагою до занепокоєння, яке висловлювали різні країни, тому що важливо враховувати різні національні обставини, різні стартові позиції та можливі соціальні наслідки. Ми також зважили на те, що для однієї країни-члена буде необхідно більше часу для імплементації цієї мети, і погодилися у липні 2020 року в форматі Європейської Ради повернутися до обговорення стосовно ситуації в цій країні", - зауважив Шарль Мішель.

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Але країни ЄС наразі звільнили Польщу від зобов'язання, погодившись повернутися до цього питання в червні, а також залишили відкритими двері для Чехії щодо включення ядерної енергії в її майбутню енергетичну систему. Польща потребує більше часу через суттєву енергетичну залежність від вугілля.

Як пише France 24, дипломати сказали, що в Польщі раніше висловлювали ідею встановити дату на 2070 рік.

Рішення було прийнято лише через день після того, як новий керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила план на 100 мільярдів євро для забезпечення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

"Протягом наступного місяця ми надамо більше деталей щодо цієї дорожньої карти. Є регіони, які дійсно залежать від вугілля, і ми визнали, що перехідний процес для Польщі є великим питанням, і що ця країна потребує більше часу. Але це не змінить часові рамки для Єврокомісії", - сказала президент ЄК.

Наприкінці листопада Європарламент ухвалив резолюцію, в якій оголошено надзвичайний стан у сфері клімату і довкілля в Європі та світі.