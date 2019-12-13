Країни ГУАМ у Києві підписали два протоколи про наміри

У ході київського саміту очільників урядів країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) сторони підписали два документи – протоколи про спільні наміри.

Про це розповіли у пресслужбі уряду, повідомляє "Європейська правда".

Голови делегацій акцентували увагу на посиленні динаміки розвитку економічної співпраці країн-учасниць організації.

"Для цього ми маємо виконати низку завдань. По-перше, створити інструменти функціонування зони вільної торгівлі. Створення ЗВТ є безумовним пріоритетом в умовах кризи, яка триває у світовій економіці, та значного зниження показників товарообігу. По-друге, на практиці реалізувати концепцію транспортного коридору ГУАМ. По-третє, посилити режим вільної торгівлі між нашими країнами шляхом взаємної лібералізації ринку послуг", – заявив прем’єр України Олексій Гончарук.

За результатами зустрічі глави делегацій підписали спільну заяву, в якій визначено "чіткий намір відповідних держав вживати заходів для реального зміцнення економічного співробітництва держав-членів та збільшення обсягів товарообігу", розповіли в уряді.

Очільники митних адміністрацій держав-членів ГУАМ підписали два протоколи про наміри: щодо використання блокчейн-технологій у процесі верифікації сертифікатів походження товарів, а також щодо взаємного визнання Уповноважених Економічних Операторів.

"Найближчим часом ці протоколи про наміри будуть реалізовані. Обидва документи дуже важливі для налагодження ефективної роботи митниці та оперативного проходження товарами державних кордонів. Я впевнений, що це значно спростить торгівлю між нашими державами", – підкреслив Гончарук.

Делегації держав очолили прем’єр-міністр Грузії Гіоргі Гахарія, прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку, віцепрем’єр Азербайджану Алі Ахмедов.

Прем'єри України й Молдови вирішили провести у березні 2020 року спільне засідання молдово-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Нагадаємо, Україна головує в Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ з 1 січня 2019 року.