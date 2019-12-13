Страны ГУАМ в Киеве подписали два протокола о намерениях

В ходе киевского саммита глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) стороны подписали два документа – протоколы о совместных намерениях.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства, сообщает "Европейская правда".

Главы делегаций акцентировали внимание на усилении динамики развития экономического сотрудничества стран-участниц организации.

"Для этого мы должны выполнить ряд задач. Во-первых, создать инструменты функционирования зоны свободной торговли. Создание ЗСТ является безусловным приоритетом в условиях кризиса продолжающегося кризиса в мировой экономике и значительного снижения показателей товарооборота. Во-вторых, на практике реализовать концепцию транспортного коридора ГУАМ. В-третьих, усилить режим свободной торговли между нашими странами путем взаимной либерализации рынка услуг ", - заявил премьер Украины Алексей Гончарук.

По результатам встречи главы делегаций подписали совместное заявление, в котором определено "четкое намерение соответствующих государств принимать меры для реального укрепления экономического сотрудничества государств-членов и увеличения объемов товарооборота", рассказали в правительстве.

Руководители таможенных администраций государств-членов ГУАМ подписали два протокола о намерениях: по использованию блокчейн-технологий в процессе верификации сертификатов происхождения товаров, а также о взаимном признании уполномоченного экономического оператора.

"В ближайшее время эти протоколы о намерениях будут реализованы. Оба документа очень важны для налаживания эффективной работы таможни и оперативного прохождения товарами государственных границ. Я уверен, что это значительно упростит торговлю между нашими государствами", - подчеркнул Гончарук.

Делегации государств возглавили премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, премьер-министр Молдовы Ион Кику, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

Премьеры Украины и Молдовы решили провести в марте 2020 года совместное заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Напомним, Украина председательствует в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ с 1 января 2019 года.