Гончарук заявив про можливість створення ЗВТ в рамках ГУАМ

Метою економічної співпраці в рамках ГУАМ є практична реалізація зони вільної торгівлі для держав-членів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з молдовським колегою Іоном Кіку в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Молдови.

12 грудня в Україні проходить саміт прем’єр-міністрів країн ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток): Молдови, України, Азербайджану та Грузії.

"Нашою спільною метою для посилення економічної співпраці в рамках ГУАМ є практична реалізація зони вільної торгівлі для держав-членів", - заявив Гончарук у своєму Twitter.

Під час зустрічі Кіку й Гончарук також обговорили постачання природного газу та його транзиту після 31 грудня 2019 року, що залежить від домовленостей між Україною та Росією, а також посилення безпеки в регіоні, зокрема взаємну підтримку у врегулюванні конфліктів на території обох держав.

У цьому контексті український прем'єр-міністр висловив переконання, що спілкування та обмін досвідом щодо цих тем зміцнять безпеку в регіоні.

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Також було обговорено питання лібералізації автомобільного та повітряного транспортного сполучення та розширення спільного контролю на кордоні шляхом впровадження механізму на нових пунктах пропуску. Чиновники розглядали питання антидемпінгових заходів, запроваджених українським урядом щодо набору продуктів, що впливають на молдoвських виробників.

Прем'єри вирішили провести у березні 2020 року спільне засідання молдово-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з метою посилення прогресу в кожній із тем, що становлять спільний інтерес, йдеться у повідомленні.

У той же час колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску написав у своєму Facebook, що "з точки зору України, Республіка Молдова - це країна, якою керує команда, глибоко ворожа Україні".