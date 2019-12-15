Королева Британії представить програму уряду Джонсона в четвер

Королева Британії викладе в четвер законодавчий порядок денний прем'єр-міністра Бориса Джонсона після його перемоги на виборах, включаючи обіцянку повернути законопроєкт про угоду про вихід з ЄС у парламент до Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Консервативна партія Британії здобула на національних виборах у четвер найбільшу перемогу з моменту перемоги Маргарет Тетчер у 1987 році, отримавши 365 місць у парламенті і забезпечивши більшість у 80 голосів. Джонсон боровся на виборах під гаслом "Get Brexit done".

Так звана промова королеви використовується для деталізації всіх законопроєктів, які уряд планує прийняти протягом наступного року. Вона написана урядом і виголошується монархом з трону в Палаті лордів парламенту.

Виступ у четвер у парламенті стане для 93-річної королеви другим за останні місяці. Вона вже робила свій виступ 14 жовтня.

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У жовтневій промові були викладені 22 нових законопроєкти, включаючи кілька документів, що охоплюють більш жорстке поводження з іноземними злочинцями і сексуальними злочинцями, а також додатковий захист жертв домашнього насильства.

Офіс Джонсона сказав, що промова в четвер, як очікується, забезпечить спадкоємність з тим, що королева говорила в жовтні, з деякими доповненнями задля зміцнення системи правосуддя і закріплення в законі багаторічного фінансування для британської державної національної служби охорони здоров'я.

Однак головним пріоритетом нового уряду стане остаточне схвалення парламентом законопроєкту про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Джонсон заявив у п'ятницю, що Великобританія покине ЄС до 31 січня.