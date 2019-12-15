Королева Британии представит программу правительства Джонсона в четверг

Королева Британии изложит в четверг законодательную повестку дня премьер-министра Бориса Джонсона после его победы на выборах, включая обещание вернуть законопроект о соглашении о выходе из ЕС в парламент к Рождеству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Консервативная партия Британии получила на национальных выборах в четверг самую крупную победу с момента победы Маргарет Тэтчер в 1987 году, получив 365 мест в парламенте и обеспечив большинство в 80 голосов. Джонсон боролся на выборах под лозунгом "Get Brexit done".

Так называемая речь королевы используется для детализации всех законопроектов, которые правительство планирует принять в течение следующего года. Она написана правительством и произносится монархом с трона в Палате лордов парламента.

Выступление в четверг в парламенте станет для 93-летней королевы вторым за последние месяцы. Она уже выступала перед парламентом 14 октября.

В октябрьской речи были изложены 22 новых законопроекта, включая несколько документов, охватывающих более жесткое обращение с иностранными преступниками и сексуальными преступниками, а также дополнительную защиту жертв домашнего насилия.

Офис Джонсона сказал, что речь в четверг, как ожидается, обеспечит преемственность с тем, что королева говорила в октябре, с некоторыми дополнениями для укрепления системы правосудия и закрепления в законе многолетнего финансирования для британской государственной национальной службы здравоохранения.

Однако главным приоритетом нового правительства станет окончательное одобрение парламентом законопроекта о выходе Великобритании из Европейского Союза. Джонсон заявил в пятницу, что Великобритания покинет ЕС до 31 января.