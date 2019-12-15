Жертвами негоди на південному заході Франції стали двоє людей

В результаті повеней і сильного вітру на південному заході Франції з п’ятниці загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У неділю вранці 15 грудня метеослужба Франції залишила в силі помаранчеве попередження для дев'яти департаментів південного заходу країни через погану погоду, яка позбавила життя двох людей, травмувала п'ятьох і позбавила 15 000 будинків електрики.

У місті Есп'єн літній чоловік пішов у п'ятницю ввечері за поштою і був знесений потоком води. Він був знайдений мертвим 24 години по тому жандармами більш ніж в кілометрі від свого будинку.

Високий рівень води призвів до закриття багатьох доріг, включаючи берегову дорогу в Ажені, стратегічну вісь, що межує з Гаронною.

Крім повені, сильні вітри вирували у багатьох департаментах, від Нормандії до Корсики. Не обійшлося без жертв: 70-річний чоловік загинув після того як на його автомобіль впало зламане вітром дерево.

Ще п'ять осіб отримали поранення в результаті падіння дерев на їх транспортні засоби у трьох французьких департаментах.