Жертвами непогоды на юго-западе Франции стали два человека

В результате наводнений и сильного ветра на юго-западе Франции с пятницы погибли двое людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В воскресенье утром 15 декабря метеослужба Франции оставила в силе оранжевое предупреждение для девяти департаментов юго-запада страны через плохую погоду, которая лишила жизни двух людей, травмировала пятерых и лишила 15 000 домов электричества.

В городе Эспьен пожилой мужчина ушел в пятницу вечером по почте и был снесен потоком воды. Он был найден мертвым 24 часа жандармами более чем в километре от своего дома.

Высокий уровень воды привел к закрытию многих дорог, включая береговую дорогу в Ажене, стратегическую ось, что граничит с Гаронной.

Кроме наводнения, сильные ветры бушевали во многих департаментах, от Нормандии до Корсики. Не обошлось без жертв: 70-летний мужчина погиб после того как на его автомобиль упало сломанное ветром дерево.

Еще пять человек получили ранения в результате падения деревьев на их транспортные средства в трех французских департаментах.