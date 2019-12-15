Албанією прокотилася хвиля арештів у зв’язку з землетрусом
Дев'ять осіб були заарештовані в Албанії за підозрою у вбивстві і зловживанні владою у зв'язку з обваленням будівель під час землетрусу минулого місяця.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Двоє з заарештованих за звинуваченням у вбивстві володіли готелями, які обвалилися в місті Дуррес, що найбільше постраждало під час землетрусу.
Обидва готелі були побудовані незаконно, один з них також був незаконно легалізований, повідомила поліція. Незаконне будівництво було поширене в Албанії з моменту падіння комунізму в 1990 році.
В результаті землетрусу магнітудою 6,4 загинула 51 людина.
Землетрус, найсильніший за останні десятиліття, стався рано вранці 26 листопада, коли більшість людей спали. Більше 14 000 людей залишилися без даху над головою.
В цілому прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів і посадових осіб, підозрюваних в порушенні норм безпеки. Вісім підозрюваних все ще перебувають у розшуку, і поліція заявила, що деякі з них покинули країну після землетрусу.