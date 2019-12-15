Албанией прокатилась волна арестов в связи с землетрясением

Девять человек были арестованы в Албании по подозрению в убийстве и злоупотреблении властью в связи с обрушением зданий во время землетрясения в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Двое из арестованных по обвинению в убийстве владели гостиницами, которые обвалились в городе Дуррес, что больше всего пострадало во время землетрясения.

Оба отеля были построены незаконно, один из них также был незаконно легализован, сообщила полиция. Незаконное строительство было распространено в Албании с момента падения коммунизма в 1990 году.

В результате землетрясения магнитудой 6,4 погиб 51 человек.

Землетрясение, самое сильное за последние десятилетия, произошло рано утром 26 ноября, когда большинство людей спали. Более 14 000 человек остались без крыши над головой.

В целом прокуроры выдали 17 ордеров на арест строителей, инженеров и должностных лиц, подозреваемых в нарушении норм безопасности. Восемь подозреваемых все еще находятся в розыске, и полиция заявила, что некоторые из них покинули страну после землетрясения.