ЄС пообіцяв додаткову фінансову підтримку постраждалій від землетрусу Албанії

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич в четвер відвідав Албанію для оцінки завданих збитків та потреб для відновлення країни після потужного землетрусу минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

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Землетрус магнітудою 6,4, що стався 26 листопада, призвів до загибелі 51 людини, постраждали понад 3 тисячі осіб. Понад 11 тисяч будинків були пошкоджені і близько 12 тисяч людей залишилися без даху над головою.

Європейська комісія вже виділила 15 мільйонів євро для допомоги Албанії. Ленарчич зустрівся в четвер з прем'єр-міністром Еді Рамою і відвідав райони, що постраждали від землетрусу.

Ленарчич назвав оцінку "критично важливою для того, щоб отримати уявлення про ступінь пошкоджень, щоб ЄС міг відповідним чином внести свій вклад у відновлення".

Рама раніше висловив оптимізм з приводу позитивної реакції на його плани щодо проведення міжнародної конференції донорів для ліквідації наслідків землетрусу.

Він повідомив парламенту, що в бюджеті на наступний рік буде виділено 13 мільярдів леків (117 мільйонів доларів) на відновлювальні роботи. 7 мільярдів леків вже надійшли від пожертвувань.

Тирана зобов'язалася завершити відбудову районів, постраждалих від землетрусу, протягом 2020 року.