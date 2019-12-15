Кліматичний саміт ООН у Мадриді закінчився компромісною угодою

Найбільш тривалі переговори ООН з клімату в історії закінчилися в Мадриді компромісною угодою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Делегати досягли згоди з ключового питання про посилення глобальних заходів щодо стримування викидів вуглецю.

Розбіжності з інших питань, включаючи ринки вуглецю, були відкладені до наступної наради.

Після двох додаткових днів та ночей переговорів делегати зрештою домовилися про угоду, що передбачає розробку нових, вдосконалених планів щодо скорочення викидів до конференції у Глазго наступного року.

Всі сторони повинні будуть усунути розрив між тим, що наука вважає необхідним для запобігання небезпечної зміни клімату, і нинішнім станом, що дозволить світу подолати цей поріг в 2030-х роках.

Підтримуваний Європейським Союзом і малими острівними державами поштовх до більш високих амбіцій був відкинутий низкою країн, включаючи США, Бразилію, Індію і Китай.

Однак був досягнутий компроміс з більш багатими країнами, які мали показати, що вони виконали свої обіцянки щодо зміни клімату в роки до 2020 року.

Нагадаємо, кліматична конференція ООН розпочалася в Мадриді 2 грудня, у ній взяли участь представники близько 200 країн. Зустріч мала завершитися ще 13 грудня, однак її продовжили ще на два дні.