Климатический саммит ООН в Мадриде закончился компромиссным соглашением

Наиболее длительные переговоры ООН по климату в истории закончились в Мадриде компромиссным соглашением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Делегаты достигли согласия по ключевому вопросу об усилении глобальных мер по сдерживанию выбросов углерода.

Разногласия по другим вопросам, включая рынки углерода, были отложены до следующего совещания.

После двух дополнительных дней и ночей переговоров делегаты в конце концов договорились о сделке, что предполагает разработку новых, усовершенствованных планов по сокращению выбросов к конференции в Глазго в следующем году.

Все стороны должны будут устранить разрыв между тем, что наука считает необходимым для предотвращения опасного изменения климата, и нынешним состоянием, что позволит миру преодолеть этот порог в 2030-х годах.

Поддерживаемый Европейским Союзом и малыми островными государствами толчок к более высоких амбиций был отвергнут рядом стран, включая США, Бразилию, Индию и Китай.

Однако был достигнут компромисс с более богатыми странами, которые должны были показать, что они выполнили свои обещания по изменению климата в годы до 2020 года.

Напомним, климатическая конференция ООН началась в Мадриде 2 декабря, в ней приняли участие представители около 200 стран. Встреча должна была завершиться еще 13 декабря, однако ее продлили еще на два дня.