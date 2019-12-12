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Трамп назвав безглуздим визнання Грети Тунберг "Людиною року"

Четвер, 12 грудня 2019, 17:04

Президент США Дональд Трамп розкритикував вибір американського журналу Time, що визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Грето, розслабся!", - написав Трамп.

16-річна Тунберг стала наймолодшою, кому журнал коли-небудь присуджував звання "Людина року".

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав Тунберг "маленькою шмаркачкою" після того, як активістка написала у Twitter про вбивство корінних жителів Амазонії за спробу запобігти вирубуванню лісів, звинувативши при цьому світ у замовчуванні цього.

Як відомо, минулого тижня Тунберг завершила свою подорож через Атлантику на катамарані, прибувши в Лісабон напередодні візиту на кліматичний саміт у Мадриді.

У вересні Тунберг була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".

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