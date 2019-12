Трамп назвав безглуздим визнання Грети Тунберг "Людиною року"

Президент США Дональд Трамп розкритикував вибір американського журналу Time, що визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Грето, розслабся!", - написав Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE