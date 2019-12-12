Трамп назвав безглуздим визнання Грети Тунберг "Людиною року"
Президент США Дональд Трамп розкритикував вибір американського журналу Time, що визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг "Людиною року".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Грето, розслабся!", - написав Трамп.
So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019
16-річна Тунберг стала наймолодшою, кому журнал коли-небудь присуджував звання "Людина року".
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав Тунберг "маленькою шмаркачкою" після того, як активістка написала у Twitter про вбивство корінних жителів Амазонії за спробу запобігти вирубуванню лісів, звинувативши при цьому світ у замовчуванні цього.
Як відомо, минулого тижня Тунберг завершила свою подорож через Атлантику на катамарані, прибувши в Лісабон напередодні візиту на кліматичний саміт у Мадриді.
У вересні Тунберг була названа однією з чотирьох осіб, які отримали премію "За правильний спосіб життя", також відому як "альтернативний Нобель".