Лідер австрійських консерваторів впевнений, що уряд буде сформований у січні

Лідер Австрійської народної партії Себастьян Курц упевнений в укладенні коаліційної угоди з "Зеленими" в січні, більш ніж через три місяці після виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я хочу закінчити (з формуванням коаліції – ред.) до початку січня", - сказав Курц таблоїду Kronen Zeitung.

Інша газета Kurier, яка є частиною тієї ж медіа-групи, також цитує Курца: "В січні буде уряд."

За даними видання, остаточна коаліційна угода буде представлена громадськості між 7 і 11 січня, в той час як за інформацією Kronen, якщо все піде за планом, новий уряд буде приведено до присяги до середини січня. Обидва посилалися на Курца як на джерело інформації.

Переговори щодо коаліційної угоди будуть перервані тільки на три дні протягом Різдва.

Народна партія в листопаді вступила в коаліційні переговори з "Зеленими". Колишній її партнер по коаліції Австрійська партія свободи не вступала в коаліційні переговори через невтішні підсумки виборів.

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