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Лидер австрийских консерваторов уверен, что правительство будет сформировано в январе

Воскресенье, 15 декабря 2019, 17:12

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц уверен в заключении коалиционного соглашения с "Зелеными" в январе, более чем через три месяца после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я хочу закончить (с формированием коалиции-ред.) до начала января", - сказал Курц таблоида Kronen Zeitung.

Другая газета Kurier, которая является частью той же медиа-группы, также цитирует Курца: "В январе будет правительство."

По данным издания, окончательное коалиционное соглашение будет представлено общественности между 7 и 11 января, в то время как по информации Kronen, если все пойдет по плану, новое правительство будет приведено к присяге до середины января. Оба ссылались на Курца как на источник информации.

Переговоры по коалиционному соглашению будут прерваны только на три дня в течение Рождества.

Народная партия в ноябре вступила в коалиционные переговоры с "зелеными". Бывший ее партнер по коалиции Австрийская партия свободы не вступала в коалиционные переговоры из-за неутешительных итогов выборов.

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