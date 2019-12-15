У Шотландії закликали Лондон не тримати їх "в союзі" проти волі

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країна "не може бути ув’язнена в союзі проти її волі" урядом Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Стерджен каже, що успіх Шотландської національної партії на загальних виборах дає їй мандат на проведення нового референдуму про незалежність.

Тим не менш, британські міністри виступають проти такого кроку, наголошуючи на необхідності поважати результати референдуму 2014 року, коли більшість шотландців підтримала збереження у складі Сполученого Королівства.

"Це фундаментальний пункт демократії - ви не можете утримувати Шотландію в союзі проти її волі. На можна замкнути нас в шафі, повернути ключ і сподіватися, що минеться" - заявила Нікола Стерджен.

За її словами, збереження Шотландії у союзі з рештою Великої Британії можливе тільки за її згодою.

"Шотландія не може бути ув'язнена в Сполученому Королівстві проти її волі. Це основні положення демократії" – сказала перший міністр Шотландії.