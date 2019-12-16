Уряд Британії планує до Різдва внести в парламент угоду про Brexit

Уряд Великої Британії має намір внести в парламент законопроєкт щодо виходу країни з Європейського союзу до католицького Різдва 25 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон у понеділок зустрінеться з новими депутатами Консервативної партії, обраними на виборах 12 грудня, і пообіцяє виконати свої виборчі обіцянки якнайшвидше, в тому числі реалізувати Brexit.

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Джонсон прагне прискорити затвердження парламентом його угоди про вихід із ЄС, а також розпочати внесення грошей на охорону здоров'я, освіту та правоохоронну діяльність.

"Прем'єр-міністр чітко зрозумів, що ми несемо відповідальність за забезпечення кращого майбутнього для нашої країни і що ми повинні повернути довіру громадськості шляхом виконання Brexit", - сказав співрозмовник агентства в офісі прем’єра.

Очікується, що уряд Джонсона поверне законопроєкт про вихід назад до парламенту перед Різдвом, щоб дозволити Британії вийти з ЄС до 31 січня.

Як відомо, восени британський парламент відхилив угоду Джонсона, що зрештою призвело до дострокових виборів.

Нагадаємо, Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала 365 місць з 650 у Палаті громад на дострокових виборах 12 грудня.

Це означає, що консерватори самостійно зможуть сформувати більшість у парламенті і матимуть достатньо голосів для ухвалення необхідних рішень.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

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