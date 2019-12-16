Правительство Британии планирует до Рождества внести в парламент соглашение о Brexit

Правительство Великобритании намерено внести в парламент законопроект о выходе страны из Европейского союза до католического Рождества 25 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Борис Джонсон в понедельник встретится с новыми депутатами Консервативной партии, избранными на выборах 12 декабря, и пообещает выполнить свои предвыборные обещания быстрее, в том числе реализовать Brexit.

Читайте также Королева Британии представит программу правительства Джонсона в четверг

Джонсон стремится ускорить утверждение парламентом его соглашения о выходе из ЕС, а также начать внесения денег на здравоохранение, образование и правоохранительную деятельность.

"Премьер-министр четко понял, что мы несем ответственность за обеспечение лучшего будущего для нашей страны и мы должны вернуть доверие общественности путем выполнения Brexit", - сказал собеседник агентства в офисе премьера.

Ожидается, что правительство Джонсона вернет законопроект о выходе назад в парламент перед Рождеством, чтобы позволить Британии выйти из ЕС до 31 января.

Как известно, осенью британский парламент отклонил соглашение Джонсона, что в конечном итоге привело к досрочным выборам.

Напомним, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 365 мест из 650 в Палате общин на досрочных выборах 12 декабря.

Это означает, что консерваторы самостоятельно смогут сформировать большинство в парламенте и будут иметь достаточно голосов для принятия необходимых решений.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".

Читай также: "Второй референдум за Brexit: какие последствия будет иметь историческая победа Бориса Джонсона".