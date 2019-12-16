У Конгресі США опублікували юридичне обґрунтування звинувачень проти Трампа

Юридичний комітет Палати представників опублікував у понеділок звіт, який супроводжує справу про імпічмент президента Дональда Трампа і містить обґрунтування звинувачень на його адресу у зраді нації для власної політичної вигоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Текст обґрунтування викладений на 658 сторінках.

У звіті йдеться, що Трамп "зрадив націю, зловживаючи своїм високим постом, щоб залучити іноземну силу до підриву демократичних виборів".

У документі узагальнені докази у справі імпічменту, зібрані комітетом з розвідки Палати представників, і сказано, що Трамп "продемонстрував, що він залишиться загрозою національної безпеки і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту".

Трамп зіткнувся з двома статтями імпічменту: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Президента звинуватили у тиску на Україну з метою розслідування проти його політичного суперника Джо Байдена, з використанням військової допомоги у якості важеля впливу.

Палата представників проголосує в середу за статтями імпічменту, схваленими минулого тижня комітетом з судових питань Палати представників.

Демократи мають більшість у Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту.