Німецьку армію очолить генерал, який у Міноборони відповідав за допомогу Україні

Міноборони Німеччини у четвер оголосило, що з лютого генеральним інспектором Бундесверу стане інспектор сухопутних військ Крістіан Фройдінг, який в раніше керував спеціальним штабом з питань України при оборонному відомстві.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Федеральний міністр Борис Пісторіус ухвалив рішення, що нинішній інспектор сухопутних військ, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, стане новим генеральним інспектором Бундесверу (Збройних сил Німеччини).

Фройдінг замінить генерала Карстена Броєра у лютому 2027 року, ставши таким чином військовим найвищого рангу в Бундесвері. У вересні генерал Броєр був обраний головою Військового комітету НАТО.

"Генерал-лейтенант Фройдінг володіє всіма необхідними якостями, щоб бути взірцем для наших військовослужбовців і вести їх у цю нову еру, в якій ми мусимо захищати себе краще, ніж у попередні десятиліття", – заявив Пісторіус.

За його словами, на посаді керівника Спеціального штабу з питань України Крістіан Фройдінг проаналізував стрімкий технологічний прогрес у війні РФ та зробив висновки щодо оборонних можливостей Збройних сил Німеччини.

"Як інспектор сухопутних військ він у дуже короткий термін розробив і впровадив необхідні заходи. Наприклад, він забезпечив, щоб зараз створювався перший у Сухопутних військах полк безпілотників", – пояснив Пісторіус.

Генерал-лейтенант Фройдінг є офіцером розвідки сухопутних військ за освітою та має ступінь у галузі політичних наук. Протягом своєї кар’єри він обіймав різноманітні керівні посади в збройних силах, зокрема командира роти, командира батальйону та командира бригади, а також брав участь у місіях у Боснії та Герцеговині (SFOR) та Афганістані (ISAF).

У 2022 році, після початку російської агресії, він очолив Спеціальний штаб з питань України при Федеральному міністерстві оборони, тим самим забезпечуючи тісну координацію німецької військової підтримки України.

Чинний генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр у вересні був обраний майбутнім головою Військового комітету НАТО.

Він висловлював думку, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.