Швеція продовжує контроль на кордонах через зростання гібридних загроз РФ

Уряд Швеції прийняв рішення про продовження прикордонного контролю на кордонах на строк у шість місяців – з 12 листопада 2026 року до 11 травня 2027 року.

Про це йдеться у повідомленні шведського уряду, передає "Європейська правда".

В уряді пояснили, що рішення ґрунтується на оцінці, згідно з якою існує серйозна загроза громадському порядку та внутрішній безпеці.

"Оцінка уряду ґрунтується насамперед на серйозній ситуації з безпекою, що склалася внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке призвело до появи гібридних загроз та ворожих суб’єктів, які перемістилися та діють у межах Шенгенської зони", – пояснили у шведському уряді.

Зазначається, що рішення про відновлення прикордонного контролю є одним із низки заходів, необхідних для реагування на серйозні загрози внутрішній безпеці Швеції. Рішення про відновлення прикордонного контролю ухвалюються відповідно до спільного законодавства ЄС.

"Відновлення прикордонного контролю на внутрішньому кордоні є важливим заходом, що забезпечує органам влади доступ до необхідних інструментів та умов для виявлення осіб, які в’їжджають на територію країни та можуть становити загрозу громадському порядку та внутрішній безпеці", – йдеться у повідомленні.

Наразі 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах, і сім із них згадують міграцію у своїх обґрунтуваннях для Єврокомісії. Ці перевірки мають бути тимчасовими, але деякі країни застосовують їх уже роками.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю.