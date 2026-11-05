У Литві пояснили, що вислали українців з країни до того, як вони заподіяли шкоду

Троє громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань на користь іноземних розвідувальних служб, покинули Литву, а рішення про їх висилку було ухвалено до того, як вони встигли завдати державі реальної шкоди.

Про це повідомило у четвер литовське Управління державної безпеки (VSD), передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На запитання, чому щодо цих трьох осіб не було розпочато досудове розслідування, VSD відповіло, що провело розслідування їхньої діяльності та зібрало інформацію, яка вказує на те, що вони становили загрозу національній безпеці.

"VSD зазначає, що з метою усунення ризиків для національної безпеки, пов’язаних із діяльністю цих осіб, було вжито передбачений законом захід до того, як державі було завдано будь-якої реальної шкоди", – йдеться у коментарі розвідувального відомства.

Відомство повідомило, що на підставі його оцінки загрози безпеці у цих трьох осіб було анульовано дозволи на проживання в Литві.

Департамент міграції підтвердив, що ці особи покинули Литву, проте VSD заявила, що не знає, до якої країни вони виїхали.

Раніше стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.

А Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало шістьох осіб – п’ятьох поляків та громадянку РФ – за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб та передачі Росії матеріалів військового призначення.