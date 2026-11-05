Франція продовжує термін патрулювання в Чорному морі після нападів на вантажні судна

Французький морський патрульний літак продовжить своє перебування у Румунії ще кілька тижнів, адже атаки на судна не припиняються.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Ще 18 жовтня Франція тимчасово передислокувала літак Atlantique 2, призначений для виявлення підводних човнів, військових кораблів, морських дронів і мін, на румунську авіабазу після того, як Румунія та Болгарія звернулися до НАТО з проханням про підкріплення. Тепер час його патрулювання продовжили

"Присутність літака Atlantique 2 буде збережена протягом кількох тижнів. Ми тут, щоб забезпечити безпеку судноплавства комерційного флоту в Чорному морі", – заявив командир літака, ім’я якого французькі військово-морські сили не розголошують з міркувань безпеки.

Спочатку повідомляли, що літак пробуде в Румунії до 6 листопада.

У жовтні поблизу узбережжя Румунії та Болгарії були уражені щонайменше дев’ять вантажних суден; за повідомленнями, 34 моряки загинули або зникли безвісти.

Літак зміг виявити три морські дрони, які зрештою 28 жовтня атакували та потопили контейнеровоз Contship Jet, що належить грецькій компанії та перебував у виключній економічній зоні Болгарії.

Командир зазначив, що вони попередили болгарську владу та екіпаж судна за годину до атаки морських дронів, завдяки чому екіпаж у цьому випадку уникнув втрат.

"Ми – літак спостереження. Ми можемо виявляти. Ми не можемо нейтралізувати та перехоплювати такі дрони", – сказав командир літака.

Нагадаємо, 28 жовтня болгарський міністр оборони Димитар Стоянов повідомив про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Контейнеровоз під прапором Ліберії був уражений приблизно за 21 милю на південний схід від болгарського міста Шабла. Судно вирушило з Ізраїлю, а кінцевим пунктом призначення була Румунія.

Згодом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі. А у Хорватії домагаються оголошення частини Чорного моря зоною бойових дій.