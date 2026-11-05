У Франції відновили протести – на марші за підвищення зарплати вийшли понад 250 тисяч людей

У четвер, 5 листопада, о 13:00 профспілки повідомили про понад 250 тисяч демонстрантів у 73 містах у рамках нового дня масових протестів.

Про це інформує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Демонстранти вийшли на марші, щоб домогтися підвищення заробітної плати, попереджаючи уряд, що лише конкретна відповідь на їхні вимоги зупинить мобілізацію.

"Послання таке: "ніщо нас не зупинить, єдине, що покладе край мобілізації, – це відповідь на наші вимоги. Чим довше уряд чекатиме, тим вищою буде ціна", – сказала генеральна секретарка профспілки CGT Софі Біне перед початком паризького маршу.

Крім загальних оголошених мітингів, у четвер у Парижі спостерігаються неоголошені зібрання, повідомляє прокуратура. У разі порушення громадського порядку поліція розганяє протестувальників.

А у місті Нант демонстрація завершилася перед університетською лікарнею напруженим протистоянням з поліцією. Поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, а потім атакувала порушників порядку.

Раніше повідомляли: у Франції очікують, що сотні тисяч протестувальників пройдуть маршем вулицями французьких міст 5 листопада, а працівники сфери суспільних послуг проведуть страйк.

Водночас в уряді обіцяли не допустити повторення ситуації з протестами 17 жовтня, які переросли у сутички, насильство та мародерство.