Уряд Британії змінив законопроєкт про Brexit, щоб завершити перехідний період в 2020 році

Уряд Великої Британії планує додати новий пункт в законопроєкт про вихід з ЄС, щоб законодавчо виключити можливість продовження перехідного періоду після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Період після Brexit, який повинен завершитися в грудні 2020 року, може бути продовжений за взаємною згодою сторін на термін до двох років.

Але змінений законопроєкт про вихід, голосування за який намічено цього тижня, виключить будь-яке продовження. Критики кажуть, що це підвищує ймовірність виходу з ЄС без торговельної угоди.

Британські експерти вважають, що на укладення угоди про торгівлю одного року буде мало.

При цьому протягом перехідного періоду Британія, незважаючи на Brexit, продовжить платити внески до бюджету ЄС і буде дотримуватися інших фінансових зобов'язань, однак буде користуватися більшістю переваг члена спільноти, втративши при цьому право голосу в ЄС.

Нагадаємо, Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала 365 місць з 650 у Палаті громад на дострокових виборах 12 грудня.

Це означає, що консерватори самостійно зможуть сформувати більшість у парламенті і матимуть достатньо голосів для ухвалення необхідних рішень.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

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