В Британии изменили законопроект о Brexit, чтобы завершить переходный период в 2020 году
Правительство Великобритании планирует добавить новый пункт в законопроект о выходе из ЕС, чтобы законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Период после Brexit, который должен завершиться в декабре 2020 года, может быть продлен по обоюдному согласию сторон на срок до двух лет.
Но измененный законопроект о выходе, голосование за который намечено на этой неделе, исключит любое продление. Критики говорят, что это повышает вероятность выхода из ЕС без торгового соглашения.
Британские эксперты полагают, на заключение соглашения о торговле одного года будет мало.
При этом в течение переходного периода Великобритания, несмотря на Brexit, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и будет соблюдать другие финансовые обязательства, однако будет пользоваться большинством преимуществ члена сообщества, потеряв при этом право голоса в ЕС.
Напомним, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 365 мест из 650 в Палате общин на досрочных выборах 12 декабря.
Это означает, что консерваторы самостоятельно смогут сформировать большинство в парламенте и иметь достаточно голосов для принятия необходимых решений.
О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".
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