Ще одна східноєвропейська зірка ТБ увійде в політику - опитування

Нова політична сила, ймовірно, посяде третє місце в разі проведення виборів у Болгарії, свідчить останнє опитування громадської думки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Рух під назвою "Немає такої держави" шоумена Станіслава (Славі) Трифонова, найімовірніше, отримає 8,6% і посяде третє місце, згідно з даними агентства Alpha Research. У цьому ж опитуванні партія прем'єр-міністра Бойко Борисова ГЕРБ отримала 21,7%, а опозиційна Болгарська соціалістична партія (БСП) - 18,2%.

Славі Трифонов

Нещодавно партії Трифонова відмовили в реєстрації, нібито за використання кольорів державного прапора у своєму логотипі, що заборонено конституцією.

Вибори заплановані на початок 2021 року.

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