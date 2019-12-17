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Еще одна восточноевропейская телезвезда войдет в политику – опрос

Вторник, 17 декабря 2019, 10:10

Новая политическая сила, вероятно, займет третье место в случае проведения выборов в Болгарии, свидетельствует последний опрос общественного мнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Движение под названием "Нет такого государства" шоумена Станислава (Слави) Трифонова, скорее всего, получит 8,6% и займет третье место, по данным агентства Alpha Research. В этом же опросе партия премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ получила 21,7%, а оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) - 18,2%.

 
Слави Трифонов

Недавно партии Трифонова отказали в регистрации, якобы за использование цветов государственного флага в своем логотипе, что запрещено конституцией.

Выборы запланированы на начало 2021 года.

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