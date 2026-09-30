Місто у Німеччині захищає рішення відмовитись від пам'ятних табличок жертвам нацизму

Невелике саксонське містечко Гайденау відстоює своє рішення не встановлювати нові "камені спотикання" (Stolpersteine) у громадських місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Камені пам’яті" або так звані "камені спотикання" – невеликі меморіальні бетонні кубики з латунною табличкою, які вбудовують здебільшого у тротуар для вшанування людини, переслідуваної або вбитої нацистами.

"Рішення міської ради не означає ані того, що в Гайденау припиниться вшанування пам’яті, ані того, що існуючі Stolpersteine будуть видалені", – заявила мер Конні Ертель.

У міжпартійній пропозиції, поданій спільно з "Альянсом Верхньої Ельби за більше демократії", представники партій "Альтернатива для Німеччини" та ХДС закликали до майбутньої заборони встановлення таких "каменів спотикання" "на громадських вулицях та тротуарах". У пропозиції зазначалося, що багато громадян, родичів та громадських ініціатив вважають таку форму вшанування пам’яті жертв націонал-соціалізму недоречною. Натомість вшанування пам’яті бажано проводити на Північному кладовищі міста, "щоб унеможливити прямий доступ до меморіальних елементів".

"Ми хочемо активно розглянути питання, як створити в нашому місті гідне місце пам’яті та зберегти і розвивати пам’ять про жертв війни, терору, диктаторів, вигнання і, насамперед, націонал-соціалізму", – зазначила Ертель. Мер підкреслила, що в демократичному суспільстві слід очікувати розбіжностей у поглядах на цю тему. Вона закликала до продовження діалогу та об’єктивного, відкритого обговорення різних можливостей.

Це рішення викликало обурення по всій країні. Федеральна міністерка освіти Карін Прієн назвала його "скандалом". Вона зазначила, що кожен, хто прагне відсунути місця пам’яті про єврейське життя на кладовища, робить євреїв "знову невидимими".

"Я вважаю, що неправильно виганяти "камені спотикання" з нашого повсякденного життя та культури пам’яті на околиці міста", – заявив депутат земельного парламенту від СДПН Альбрехт Паллас. Він звинуватив партію "АдН" у тому, що вона цим кроком намагається релятивізувати націонал-соціалізм. Паллас закликав міську раду переглянути своє рішення.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

20 вересня на виборах до ландтагу Мекленбургу-Передньої Померанії "АдН" теж отримала найбільшу підтримку.

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