Палата представників США у середу голосуватиме за імпічмент Трампа

Палата представників США 18 грудня голосуватиме за затвердження двох статей обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі спікера Палати Ненсі Пелосі.

"18 грудня Палата представників здійснить одні з найбільш вагомих своїх повноважень, надані нам Конституцією США, і проголосує за схвалення двох статей з імпічменту щодо президента США", - йдеться у листі.

Пелосі зазначила, що ніхто з конгресменів не йшов до Конгресу тільки для того, щоб оголосити імпічмент президента, але в цій ситуації, за її словами, кожен має виконати присягу.

"Ця клятва робить нас охоронцями Конституції. Якщо ми не діятимемо, ми будемо зневажені у своєму обов'язку", - заявила вона.

Трампа звинувачують за двома статтями: зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу. Президента звинуватили у тиску на Україну з метою розслідування проти його політичного суперника Джо Байдена, з використанням військової допомоги у якості важеля впливу.

Демократи мають більшість у Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту.