Палата представителей США в среду будет голосовать за импичмент Трампа

Палата представителей США 18 декабря будет голосовать за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме спикера Палаты Нэнси Пелоси.

"18 декабря Палата представителей осуществит одни из самых весомых своих полномочий, предоставленных нам Конституцией США, и проголосует за принятие двух статей по импичменту президента США", - говорится в письме.

Пелоси отметила, что никто из конгрессменов не шел в Конгресс только для того, чтобы объявить импичмент президенту, но в этой ситуации, по ее словам, каждый должен выполнить присягу.

"Эта клятва делает нас хранителями Конституции. Если мы не будем действовать, мы будем попраны в своем долге", - заявила она.

Трампа обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Президента обвинили в давлении на Украину с целью расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи в качестве рычага воздействия.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли отстранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.