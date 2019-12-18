Албанські медіа протестують проти нових правил для інтернет-сайтів

Десятки журналістів вийшли на протест перед албанським парламентом в середу у той час, як депутати обговорювали "антидифамаційний пакет" заходів, що передбачає великі штрафи для онлайнових ЗМІ і додаткові повноваження для урядових медіа-регуляторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

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П'ятнадцять журналістських і активістських організацій закликали законодавчий орган відхилити законодавство, яке підтримує уряд. Вони заявили, що законодавчий пакет загрожує свободі вираження думок і ЗМІ в країні і суперечить міжнародним принципам.

Журналісти-протестувальники заявили, що в разі прийняття пакету законів вони оскаржать заходи в Конституційному суді.

Запропонований пакет також викликав критику з боку організацій за межами Албанії, які заявили, що він не відповідає міжнародним стандартам щодо прав ЗМІ.

Піддавшись тиску, уряд змінив деякі положення, які були в первинному проєкті, зокрема ті, що вимагали реєстрації онлайн-ЗМІ.