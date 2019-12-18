Албанские медиа протестуют против новых правил для интернет-сайтов

Десятки журналистов вышли на протест перед албанским парламентом в среду в то время, как депутаты обсуждали "антидиффамационный пакет" мер, предусматривающий большие штрафы для онлайн-СМИ и дополнительные полномочия для правительственных медиа-регуляторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

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Пятнадцать журналистских и активистских организаций призвали законодательный орган отклонить законодательство, которое поддерживает правительство. Они заявили, что законодательный пакет угрожает свободе выражения мнений и СМИ в стране и противоречит международным принципам.

Протестующие заявили, что в случае принятия пакета законов они обжалуют меры в Конституционном суде.

Предложенный пакет также вызвал критику со стороны организаций за пределами Албании, которые заявили, что он не соответствует международным стандартам относительно прав СМИ.

Поддавшись давлению, правительство изменило некоторые положения, которые были в первоначальном проекты, в частности те, которые требовали регистрации онлайн-СМИ.