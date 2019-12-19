Уряд Британії закриє міністерство з питань Brexit 31 січня

Міністерство з питань виходу Британії з ЄС буде закрито 31 січня – у день, коли має офіційно відбутися Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство на чолі з міністром з питань Brexit Стівеном Барклі здійснювало нагляд за переговорами між Великою Британією та ЄС щодо виходу країни з блоку та майбутніх відносин між ними.

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Працівникам міністерства повідомили про закриття у четвер. Речник прем'єр-міністра заявив, що їм допоможуть знайти роботу.

"Департамент виходу з Європейського Союзу буде закрито, коли Велика Британія 31 січня покине ЄС", - йдеться у заяві британського уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон домовився про нову угоду про вихід з ЄС. Очікується, що вона буде схвалена Палатою громад, оскільки після дострокових виборів Джонсон отримав у парламенті абсолютну більшість.

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