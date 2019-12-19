Правительство Британии закроет министерство по вопросам Brexit 31 января

Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС будет закрыто 31 января - в день, когда должен официально состояться Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министерство во главе с министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли осуществляло надзор за переговорами между Великобританией и ЕС по выходу страны из блока и будущим отношениям между ними.

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Работникам министерства сообщили о закрытии в четверг. Представитель премьер-министра заявил, что им помогут найти работу.

"Департамент выхода из Европейского Союза будет закрыт, когда Великобритания 31 января покинет ЕС", - говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорился о новом соглашении о выходе из ЕС. Ожидается, что оно будет одобрено Палатой общин, поскольку после досрочных выборов Джонсон получил в парламенте абсолютное большинство.

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